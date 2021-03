Tuca Ferretti será operado en próximos días.

En videoconferencia de prensa tras la derrota de los felinos ante Toluca, ‘Tuca’ señaló que tiene pendiente una operación, misma que debió pausarse por la pandemia de Covid-19:

“Yo tenía que haberme operado de la cadera, ya tengo la operación del lado izquierdo y debía operarme de lado derecho. Debido a la pandemia no se pudo y la situación se fue poniendo cada vez peor. El desgaste de los cartílagos y todo hoy me lleva a esperar a la fecha FIFA para resolver este asunto”, dijo.

Sobre el duelo de esta noche, Ferretti explicó los porqués de no haber realizado ningún cambio ante los Diablos Rojos a pesar de encontrarse por debajo en el marcador y, finalmente, haber caído derrotado en propia casa :

“La razón es muy sencilla: un cambio se hace por ciertas cosas; a lo mejor un jugador no hace lo que entrena, a lo mejor hay una lesión, pero si el once que tú pones está haciendo bien las cosas yo no veo por qué hacer un cambio.

“El único cambio que pudiera hacer, a lo mejor, meter un jugador más adelante y muchas veces eso descompone la situación. No creo que meter uno más ofensivo me solucionaría la situación; jugar con siete delanteros en una locura”, señaló Ferretti.

Asimismo, el ‘Tuca’ habló sobre su renovación con la escuadra de la UANL, sobre la cuál no dio indicios de alguna problemática para llevarse a cabo:

“De la situación de mi contrato, llevo una plática con mi directiva, tenemos el compromiso de continuar, pero la gente lleva haciendo mucha ‘bulla'”.

“Ustedes han visto las declaraciones de la directiva y mía, estamos a gustos y comprometidos, no hay que estar preocupado en ese sentido. La firma de contrato en cualquier momento se puede dar”, señaló Ferretti.

