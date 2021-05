Tuca Ferretti revela que tiene ofertas para dirigir en el extranjero. Ricardo Ferretti no está listo para decir adiós a los banquillos y reveló que ha recibido varias propuestas para continuar su carrera como entrenador en el extranjero. En conferencia de prensa, el Tuca desmintió las versiones—tal como lo hizo Ricardo Salinas Pliego—de que cuente con una oferta para tomar a Mazatlán FC.

“Tuca” Ferretti elogia el crecimiento de la MLS y no descarta dirigir a algún equipo de EUhttps://t.co/It15aBXMZ8 pic.twitter.com/16j0JAX1bu — Sin Embargo Magazine (@MagazineSEMX) May 6, 2021

“Todo eso son invenciones de ustedes. A mí no me ha llamado nadie y saben perfectamente cómo soy, me gusta primero cumplir, los comentarios que me han llegado no tienen nada que ver con lo que dicen. Me han buscado fuera de México, aquí en México nada. Ustedes inventan cosas, a ver si me inventan una buena. No quiero menospreciar a nadie, pero de lo que mencionan no hay nada”, declaró el aún entrenador de los Tigres.

🙌 ¡AÚN HABRÁ "TUCA" PARA RATO!



⚽️ Aunque aún no se sabe si dirigirá la siguiente temporada, Ricardo Ferretti tiene muy claro su futuro.



Checa lo que dijo 👉📹 pic.twitter.com/pC5cq0kZWN — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 6, 2021

Cuestionado sobre si estaría cerca del retiro, Ferretti señaló que mantiene el deseo de continuar como director técnico y recordó que durante el confinamiento de 2020 dejó de entrenar por más de dos meses, lo que consideró como su alejamiento del balompié.

“Claro (que quiero seguir). Mi retiro ya lo tomé cuando la pandemia estaba en su mero mole, estuve 66 días sin trabajar y el trabajar 30 años seguidos no le veo tanto problema. Hoy en día las persona cuando más experiencia tienen, creo que hay un estudio, son las más productivas y me siento en capacidad de ser productivo”, añadió.

Chivas ya tuvo plática con el técnico Ricardo 'Tuca' Ferretti😱😱😱🔥🔥🔥



El contacto se dio el pasado fin de semana después del juego entre Guadalajara y Tigres.#Tuca #chivas #Tigres pic.twitter.com/CiURpZrJpA — TUDNRadio (@TudnRadio) May 6, 2021

Ricardo Ferretti confirmó la semana pasada que dejará los Tigres una vez que concluya la participación del equipo en el Guard1anes 2021.

