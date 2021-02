Tuca Ferretti respeta pero no tiene miedo al Palmeiras.

El director técnico de Tigres dio su lugar al Ulsan Hyundai; Gignac luce carácter.

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, reiteró que su equipo respetó al Ulsan Hyundai y lo hará al Palmeiras, próximo rival en el Mundial de Clubes 2020 que se celebra en Catar.

El estratega mencionó que el conjunto felino sabe darle su lugar a los rivales aunque, eso sí, descartó cualquier clase de miedo para el campeón de la Copa Libertadores que enfrentará en Semifinales.

“Nuestra mentalidad es no menospreciar a nadie, pero tampoco hacemos más grande a los equipos del o que son. Nosotros respetamos, somos un grupo humilde. No hacemos menos a nadie, pero tampoco tenemos miedo de nadie. Palmeiras sabemos lo que es, lo que representa dentro del futbol brasileño, es campeón de la libertadores, como brasileño sé de lo que se trata y mis jugadores también. Vamos a enfrentar al Palameiras como al coreano, con respeto”.

El ‘Tuca’ también tuvo palabras para “la gente que no quiere apoyar” a la escuadra de la UANL de cara al encuentro ante el conjunto brasileño.

“La gente que no quiere apoyarnos, está en su derecho, pero nosotros contamos con una gran cantidad de aficionados que sí nos apoyan y sí tienen el deseo, la esperanza, que nosotros sigamos avanzando. Naturalmente, lo que usted comenta es porque durante 10 años, Tigres ha logrado cosas importantes. Para llegar a este torneo, nosotros perdimos 3 finales y hasta la cuarta logramos participar. No es una cosa que nos preocupe los que no nos apoyan, nos preocupamos por quienes sí nos desean el bien”.

André Pierre Gignac, héroe y autor de los dos goles del equipo americano, señaló que no sabe qué esperar ahora del Palmeiras aunque sí comentó el desgaste de Tigres para el duelo ante el Ulsan Hyundai.

“No me imagino nada, vamos paso a paso, partido tras partido, lo dije hace poco. Vinimos a hacer historia aquí, pasamos primera ronda, nada fácil ante un rival muy fuerte, tuvimos el carácter para regresar del 1-0. Vamos a descansar y pensar en el otro partido”.

El jugador francés fue designado como el mejor jugador del partido celebrado en Doha, Catar.

