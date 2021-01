Tuca Ferretti: Nosotros no menospreciamos a nadie.

El técnico de Tigres se va insatisfecho por el 1-1; a Ulsan no lo menosprecia y le guarda respeto.

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, no se olvida de la importancia que tiene la Liga BBVA MX frente al furor del Mundial de Clubes y por ello se mostró poco satisfecho por el empate 1-1 contra Necaxa en la Jornada 4 .

“El empate no nos deja satisfecho, merecíamos un poco más. No hay que descartar el campeonato mexicano a pesar del énfasis en el Mundial de Clubes. Creo que estamos en el momento indicado en cuanto al estado anímico”, dijo en conferencia de prensa posterior al partido.

‘Tuca’ Ferretti, asimismo, dijo que respetan al conjunto coreano Ulsan , su rival en la Segunda Ronda del Mundial de Clubes en Catar el próximo 4 de febrero.

“Nosotros no menospreciamos a nadie, no hacemos menos ni más a nadie, no puedo permitir que los jugadores piensen que ya pasamos. Tenemos que tener respeto”, dijo el jueves previo al vuelo hacia la nación árabe para el torneo.

Finalmente, el estratega de Tigres habló acerca de las dos bajas, ‘Diente’ López y Francisco Venegas. Para el Mundial de Clubes debido a que dieron positivo de COVID-19.

“Preocupado por estos seres humanos que tienen el virus, desear que tengan toda la atención, La ausencia de los jugadores nos cuesta cierto trabajo porque ya tenían un lugar en el plantel”, indicó Tuca.

Tigres vuela a Qatar para el Mundial de Clubes con un gol en la maleta, el primero que recibe en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX luego de empatar 1-1 con Necaxa en el Estadio Universitario de Nuevo León dentro de la Jornada 4.

