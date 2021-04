Tuca Ferretti niega haber insultado a un aficionado de Tigres. Ricardo Ferretti vive tal vez su peor crisis al frente de los Tigres y ahora está en el ojo del huracán por un presunto insulto lanzado a un aficionado en el partido del sábado ante América. Después de que un seguidor del club acusó al Tuca de haberlo llamado “pendejo”, el entrenador de los Felinos negó lo anterior y evadió el tema.

“No tengo idea de lo que me habla, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no quisiera tener teléfono, no sé de lo que me habla”, dijo Ferretti en una conferencia de prensa en la que se notó molesto al informarle que el presunto hecho ocurrió al interior del estadio Universitario.

“Problemas con los aficionados he tenido miles, antes cuando los estadios estaban llenos; siempre ha habido discordancia en ciertas cosas, no soy centenario para caerle bien a todo el mundo… de 43 mil personas que entran en el estadio, aun siendo el equipo de la década, tenía discusiones con aficionados, para mí eso es una cosa normal”, añadió el Tuca.

Víctor Villarreal, conocido aficionado de los Tigres, fue expulsado del estadio el sábado por la noche, después de que recriminara al Tuca no haber metido a Leo Fernández. El Pollo Pelón, como se le llama a Villarreal, aseguró a ESPN que el estratega brasileño lo llamó “pendejo” durante el partido.

“Pues básicamente me sacaron del estadio porque decían que no le podía gritar al Tuca. Me vuelvo a levantar, le vuelvo a gritar, metiste al Diente y no metes a Leo, ’¿por qué no lo metes?’. Se voltea, me vuelve a gritar palabras altisonantes, me dice: ‘ya cállate’. Ahí ustedes le pueden borrar, pero me dice, ‘cállate pendejo, que te calles’”, declaró Villarreal.

El Pollo Pelón y otros seguidores fueron expulsados del estadio Universitario por sus protestas y críticas dirigidas a Ricardo Ferretti. La directiva de los Tigres aseguró que investigará estos hechos y se disculpó por la retirada de sus seguidores.

