Tuca Ferretti explota contra VAR tras derrota ante Toluca. Ricardo Ferretti no salió contento del Nemesio Diez. Luego de sucumbir de última hora ante Toluca, el timonel de Tigres consideró que el primer gol de los Diablos Rojos no debía contar.

Los felinos demostraron su poderío en la ‘Bombonera’ con André Pierre Gignac y Leonardo Fernández en ataque. El francés reventó el palo al 20’ y al 39’ marcó el primer tanto del partido. La sonrisa duró poco en el rostro regio pues al 43’ Enrique Triverio marcó el tanto del empate. En primera instancia el abanderado marcó fuera de lugar, sin embargo, el VAR revisó y decretó válido el gol del cuadro choricero.

📹| ¡Revive las mejores acciones del triunfo de nuestros Diablos sobre Tigres, en la Jornada 5! ⚽️⚽️⚽️#SomosElToluca🔥 pic.twitter.com/oEih1LRuPo — Toluca FC (@TolucaFC) August 16, 2020

“Mi punto de vista es que cuando iba a usarse este medio yo pensaba que la máxima autoridad que es el árbitro en la cancha es quien iba a tomar las decisiones por si tenía duda. Siento que hoy en día, los árbitros como el VAR toman posiciones cómodas para el árbitro, pues ya no comete errores y que decidan arriba. Las decisiones importantes que las tome otro”, detalló Ferretti en conferencia de prensa.

“Creo que es una buena arma para utilizarse y quien debería usarlo es el árbitro. Me pongo en su lugar y si tengo duda, voy y reviso. No tengo duda, que no me digan. Cae en la situación que el árbitro no toma decisiones importantes para nada. Creo que el árbitro ya no es la máxima autoridad y la FIFA debería revisar esta situación. Para mí el árbitro debe tomar las decisiones y si tiene duda, revisar con el VAR”, aseguró el ‘Tuca’.

Debido a que Nahuel Guzmán dio positivo por COVID-19 y las lesiones del resto de porteros, Tigres tuvo que recurrir a un portero que había ‘cepillado’ en los meses pasados: Gustavo Galindo.

El Tuca confesó que solo pudo hablar con Galindo en la noche previa al encuentro para preguntarle cómo se sentía además de transmitirle tranquilidad y confianza para afrontar el compromiso ante el Toluca.

“Hablé con él ayer en la noche y le pregunté si tenía miedo y me dijo que no, que estaba emocionado. Es un muchacho que el torneo pasado estuvo con nosotros entrenando y era titular de la Sub-20, nosotros teníamos total confianza en él, sabemos que es un muchacho que tiene proyección”, comentó Ricardo Ferretti.

Ferretti resaltó su trabajo descartando que en la derrota tuviera alguna responsabilidad y destacó que tiene un buen futuro por delante.

“Le dije que se tuviera confianza, que tenía buenos compañeros que lo iban a ayudar y que tomara sus decisiones como siempre las ha tomado yo creo que cumplió bastante bien, siento que los tres goles no tienen ninguna responsabilidad y tiene un buen futuro”, finalizó el estratega de los felinos.

