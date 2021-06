Tuca Ferretti está “Bravo” y lo presentan como DT de Juárez.

FC Juárez hace oficial la contratación del ex de Tigres “lo que me gusta es trabajar, trabajar… y trabajar”.

Ricardo Ferretti continuará con su carrera como entrenador en los Bravos el próximo torneo.

FC Juárez anunció a Ricardo Ferretti como su nuevo director técnico para el Apertura 2021. La escuadra fronteriza confía en que el experimentado estratega lleve a la plantilla a luchar por los primeros puestos luego de sus malos números en el Guard1anes 2021 y el Tuca aseguró que está dispuesto a aceptar esta responsabilidad.

“A lo mejor soy de pocas palabras, lo que me gusta realmente es trabajar, trabajar y trabajar y naturalmente podría decirles muchas cosas. Pero lo que realmente pretendo es cumplir cabalmente. El proyecto que el consejo y Miguel me dan la oportunidad de estar aquí presente no quiero extenderme demasiado vengo con mucho gusto con mucho cariño con mucha ilusión y pretendo a través del trabajo la dedicación, y la honestidad. Todo lo que implica mi puesto es lograr estos resultados”

En rueda de prensa, FC Juárez hizo oficial la contratación del ‘Tuca’, quien llega al banquillo de los Bravos tras dirigir por 10 años a los Tigres. Equipo al que convirtió en uno de los mejores clubes de la Liga MX. La dueña del club, Alejandra de la Vega, festejó la llegada del técnico. Y recalcó que su primera misión es sacar de problemas de porcentaje a su equipo.

“Tuca es un hombre de retos y no olvidemos que cuando llegó a tigres. ellos estaban con problemas de descenso”.

Miguel Ángel Garza también fue presentado como Presidente Ejecutivo de Ciudad Juárez.

En su último torneo con los Felinos, ‘Tuca’ Ferretti ganó y perdió seis partidos y empató cinco encuentros.

Los números registrados en el Guard1anes 2021 le permitieron a Tigres terminar en la décima posición de la tabla general y se clasificaron al Repechaje para conseguir un boleto a la Fiesta Grande.

