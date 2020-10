Tuca Ferretti asegura que no le dan ganas de dirigir al TRI.

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, señaló al exceso de jugadores extranjeros en las categorías inferiores como una de las razones principales por las cuales la selección mexicana no logra contar con grandes figuras nacionales.

En entrevista con el periodistra Miguel Caballero para TUDN en el programa “En Línea de 4”, el ‘Tuca’ se pronunció sobre, a su juicio, las problemáticas que lo han orillado a declinar el puesto de seleccionador del Tricolor:

“Primero hay que resolver una situación que es de ‘Te llamo y no quieres ir; no te llamo y te enojas’; luego, la directiva se enoja: ‘No me quiere prestar (jugadores)'”.

¿Por qué no dirigir a @miseleccionmx? "Hay que resolver una situación, te llamo y no quieres ir, no te llamo y te enojas… con estas situaciones no dan ganas de ser entrenador de la Selección Mexicana" 🔴Tuca Ferretti en entrevista exclusiva con @FJG_TD en @Lineade4TUDN pic.twitter.com/OLK6iHPzJy — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 7, 2020

“Estas situaciones no dan ganas de ser entrenador de la selección mexicana. En esta situación, en las etapas que estuve y llegué a pensar en tener un puesto de selección, pues yo quisiera ir aparte con el presidente de la Federación, Yon de Luisa, y reunir a los 18 presidentes de los equipos y decirles ‘¿Realmente quieren que yo esté?, ¿realmente van a apoyar?’”, refirió el ‘Tuca’.

“Para mi punto de vista, la etapa final de preparación que es la división debajo de la nuestra, es una verdadera vergüenza”.

“Si hablamos de que realmente producir jugadores, ¿cómo puedes tener extranjeros en la división de abajo?, es una cosa ilógica. Vamos más lejos, cuando Atlas descendió, yo no pude ir a jugar a la división de abajo porque eran solo mexicanos y cuántos jugadores buenos había”, agregó Ferretti.

Asimismo, Ricardo Ferretti respondió a las críticas sobre su estilo de juego y que, generalmente, se le considera un estratega defensivo a pesar de contar con jugadores de alto peligro para los rivales:

“Todo mundo dice que tengo un Ferrari, pero lo manejo como si tuviera un ‘vochito’, mucha gente me lo dice. Pienso que todo el mundo tiene derecho a opinar”.

“Cuando era joven sí me enojaba que dijeran que yo era defensivo y yo siempre dije ‘encuéntrame un jugador que tenga la posibilidad de atacar y que no ataque’, no lo hay.

“Yo veo mucho futbol en todo el mundo y de repente veo partidos de grandes equipos que los once (jugadores) están de la joroba para atrás y nadie dice nada”.

“Hay otra… llegó un entrenador extranjero aquí de mucho renombre y dijo ‘defender es un arte’ y nombre, casi le ponen una estatua-. Y si mi equipo defiende bien ‘¿para qué defienden bien?’”, sentenció Ferretti.

