Tua Tagovailoa es nombrado titular por los Delfines de Miami. Los Delfines de Miami se preparan para dar inicio a una nueva era en su franquicia. De acuerdo a Adam Schefter, reportero de NFL de la cadena ESPN, el equipo nombró al mariscal de campo novato Tua Tagovailoa como el titular para el próximo encuentro que tenga el equipo tras su semana de descanso.

Breaking: The Dolphins are naming Tua Tagovailoa their starting QB, a league source tells @AdamSchefter.

Tua Tagovailoa made his NFL debut Sunday vs. Jets. pic.twitter.com/8kx6zoucJY

