Tua Tagovailoa acuerda contrato con los Delfines de Miami. A menos de tres semanas de haberse realizado el Draft 2020 de la NFL, los equipos comienzan a negociar los contratos con los jugadores que seleccionaron. Tras la firma del tackle defensivo Derrick Brown, elegido en la primera ronda, con las Panteras de Carolina, llegó el turno del mariscal de campo Tua Tagovailoa.

The #Dolphins have filed their contract for No. 5 pick Tua Tagovailoa, with his 4-year, $30.28M deal official with a 5th-year option. He gets a signing bonus of $19.6M, and it’s all guaranteed.

— Ian Rapoport (@RapSheet) May 11, 2020