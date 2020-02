Troy Polamalu es elegido al Salón de la Fama de la NFL. Durante la gala de la NFL en la que se conoce a los ganadores de los premios individuales de la temporada 2019; se dio a conocer a los nuevos miembros del Salón de la Fama. La clase 2020 está comandada por el espectacular profundo Troy Polamalu, quien brilló a lo largo de 12 campañas con los Acereros de Pittsburgh.

BREAKING: The 5 Modern-Era enshrinees for the Class of 2020 were selected earlier today in Miami. #PFHOF20

More on the Modern-Era members: https://t.co/MsbAxyj3Y6 pic.twitter.com/F5ejg3VefF

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) February 1, 2020