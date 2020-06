Troy Deeney afirma que hay un jugador homosexual en cada equipo. Troy Deeney, jugador de Watford, habló sobre uno de los temas tabú en el futbol: la homosexualidad. El delantero inglés aseguró que hay al menos un “gay” o “bisexual” en cada equipo de futbol en el mundo, aunque no se diga abiertamente.

“Me atrevo a decir que probablemente hay un gay o bisexual en cada equipo de fútbol. Ahí están, 100% están ahí”, declaró el capitán de Las Avispas. El atacante fue cuestionado sobre el motivo por el cual un jugador no se declara como homosexual y respondió que se debe al peso de ser el “primero” en dar la cara.

“Creo que los gays y de toda esa comunidad están muy preocupados por tener que cargar con la responsabilidad de ser el primero. Creo que una vez que alguien se declare, le seguirán muchos. Si salen y lo dicen, genuinamente creo que, en la primera semana, unos 100 futbolistas dirán que ellos también, pero solo no quieren ser la cara de esto”, agregó Deeney en una plática con la BBC.

Por último, Troy se preguntó el motivo por el cual los atletas revelan su orientación sexual una vez que concluyen sus carreras y consideró que debe ser difícil cargar con el sentimiento de tener que ocultar sus gustos a lo largo de su trayectoria.

Troy Deeney 🗣"I would go on record saying that there is probably one gay or bi person in every football team. They're there, they are 100 per cent there.

I think people that are gay are definitely very worried about having to shoulder the responsibility of being the first." pic.twitter.com/HIATdCZ1bz

— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 15, 2020