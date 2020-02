Trofeo de MVP del Juego de Estrellas llevará el nombre de Kobe Bryant. En el marco de la celebración del Juego de Estrellas 2020 de la NBA, el comisionado de la liga, Adam Silver, anunció que el trofeo que se entrega al Jugador Más Valioso de este duelo llevará el nombre de Kobe Bryant; en un homenaje póstumo a la ex estrella de los Lakers de Los Ángeles.

NBA Commissioner Adam Silver announced today that the Kia NBA All-Star Game MVP Award has been permanently named for the late Kobe Bryant, an 18-time All-Star who won a record-tying four All-Star Game MVP awards. pic.twitter.com/fJ9RWEwVe9

— NBA (@NBA) February 16, 2020