Triplete de Immobile en goleada de Lazio sobre Sampdoria.

Pedro Gallese es nuevo jugador de Orlando City de la MLS.

El arquero de la Selección Peruana fue anunciado como fichaje de dicho equipo para la temporada 2020.

Tras su paso por Alianza Lima en la temporada 2019 y antes con los Tiburones Rojos, equipo desafiliado de la Liga MX.

Just watch. You'll get where the nickname came from. 🐙 #VamosOrlando pic.twitter.com/2z3BWpS5di

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) January 17, 2020