TRI arranca concentración para amistosos y Nations League.

La selección mexicana tendrá dos partidos antes de competir en el Final Four de Nations League.

La selección mexicana dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino arrancó su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara a los dos partidos amistosos que tendrá antes del Final Four de Nations League de la Concacaf.

El Tri inaugurará el MexTour el sábado 29 de mayo en Dallas, Texas ante la selección de Islandia. Y el 12 de junio se medirá ante Honduras en Atlanta.

La participación de México en el Final Four de Nations League de la Concacaf, a celebrarse en Denver. Dará inicio el 3 de junio ante Costa Rica para el cuadro de Martino, y dependiendo del resultado disputará la Final o el juego por el tercer lugar tres días después.

“Al día de hoy, nueve jugadores se encuentran en el CAR. Alfredo Talavera, Osvaldo Rodríguez, Jonathan Orozco, Erick Gutiérrez, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Rodolfo Cota, Carlos Salcedo y Uriel Antuna;

“Mientras que, el resto de los jugadores se irán incorporando conforme vayan terminando la participación con sus clubes en las distintas competencias”, se lee en el comunicado del Tri.

Gerardo ‘Tata’ Martino espera la decisión médica sobre la valoración de Raúl Jiménez y solo si puede jugar será convocado a la Selección Mexicana , de lo contrario, le darán vacaciones.

“O participa desde la concentración porque está apto para jugar o tiene sus vacaciones de final de temporada con el Wolverhampton, en este momento vamos a iniciar una competencia oficial… Tenemos expectativas en que pueda participar, vamos a ver qué sucede con su equipo y las convocatorias para ver la situación definitiva de Raúl”. Expresó el argentino.

A pesar de la gran temporada que está firmando ‘Chicharito’ en MLS, no figuró en la prelista de Martino para el Final Four y Copa Oro. Aunque no le cierra las puertas en el Tri.

“Javier no está en esta lista debido a que optamos por otros centrodelanteros, pero esto no significa que no pueda ser convocado. Respecto a algún futbolista que se puedan alejar de la Selección, esto no será un tema que diga públicamente”, indicó.

Sobre la ausencia del delantero de Chivas, José Juan Macías, entiende que tuvo un semestre complicado con su club y enfatizó en que interesa. Pero debe crecer más.

TRI arranca concentración para amistosos y Nations League.

“Macías no está ya que hay tres futbolistas que entendemos, debíamos elegir. La temporada ha sido complicada para Chivas, también para Macías, está claro que no ha tenido el mejor campeonato. Es un chico que necesita seguir creciendo, nos sigue generando expectativas. Y esperamos que con buena pretemporada pueda hacer mejor torneo y recuperar su nivel”, señaló ‘Tata’.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.