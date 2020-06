Travieso Arce rifará su cinturón de campeón minimosca.

El exboxeador dijo que “Yo quiero tanto a Hermosillo, Sonora que voy a donar mis cinturones por para ayudar a la gente por lo del coronayirus” Así es como lo dijo en una charla con Mauricio Sulaimán en el programa ‘WBC Talks’.

“Yo estoy dispuesto a sacar todos los cinturones que gané a cambio de dinero para la gente que más lo necesita, quiero hacer esa dinámica de rifar el cinturón y al que se lo gane yo se lo voy a entregar personalmente”

Además dijo que van a hacer boletos baratos para hacer muchos y a la persona que lo gane se lo entregará en un convivio donde tendrán una carne asada en Sonora y ahí contar la historia de cómo lo ganó.

Siempre risueño, habló de su actividad en las redes sociales, en donde ha sido un asiduo escritor de mensajes y responde a quienes le mandan mensajes vía twitter, de donde dice que todo lo hace por diversión, pero que si en algo puede apoyar aprovecha para hacerlo.

“Como en este caso, donde le digo a la gente que voy a rifar el cinturón minimosca del C. M. B. que gané en Corea con mucho esfuerzo. Lo voy a donar a una asociación a Hermosillo para la gente que más lo necesita”. Dijo el expúgil, “esta pandemia me ayudó a desprenderme de las cosas. Por ejemplo, hace poquito me puse uno de los relojes que tengo, me lo puse y me picó, me fastidió”.

“Esta pandemia me ha ubicado en la realidad de que no necesitas algo para ser feliz, lo más importante es la salud, tu casita, tu familia y es todo”.

“Voy a vender todo lo que tengo, lo voy a rifar” destacó.

Travieso Arce rifará su cinturón de campeón minimosca.

También habló de su interés de volverse a enfrentar a Julio César Chávez en otra pelea de exhibición. “Ahora somos íntimos amigos y boxeo contra él, yo lo hago por la gente”.

Finalmente “y estoy dispuesto a hacerlo cien veces más para apoyar a la gente que está afectada por el coronavirus” comentó el exboxeador.

Síguenos Twitter @ElDictamen en