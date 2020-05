‘Travieso’ Arce explota en Twitter por culpa del COVID-19. Tal parece que Jorge ‘Travieso’ Arce despertó con el pie equivocado. El ex boxeador mexicano colgó en su cuenta de Twitter un mensaje donde expone su hartazgo por la situación que vive México debido al COVID-19.

En el mensaje, ‘Travieso’ noquea al Gobierno, a la prensa y a la sociedad mexicana y los tacha de mentirosos. El ex pugilista culmina el texto con una frase muy mexicana: “Ojalá no lleve la v*rga a todos de una vez”

“Buenos días mi raza, Hoy amanecí harto de todo: Todos mienten, los noticieros mienten, la prensa miente, El Gobierno miente, y la pin… gente inconsciente, uno como pend… encerrado cumpliendo para que otros no hagan caso, ojalá y nos lleve la ver… a todos de una vez HDSPM (sic)”, tuiteó el ‘Travieso’.

Tras el mensaje, los seguidores del ex boxeador le contestaron con mensajes de apoyo. Erik ‘Terrible’ Morales, también le respondió al ‘Travieso’.

“Tu también mientes y nadie dice nada pinche dientón, deja de quejarte !!!!”, tiró Morales.

“Ya no puede vasilar uno y luego luego hacen chisme, jajjajjajaj no seas chismosos, ya leí qué hay pleito en Facebook !!!! Jajjajajja lo que es no tener que hacer !!!”, abundó el ‘Terrible’ Morales.

Previo a este mensaje, ‘Travieso’ Arce había publicado que necesitaba viajar a Las Vegas para desestresarse.

“Buenos días Sol con rayos mi raza, Hoy 1 de Mayo día del Trabajo, Era Puente Largo, yo estaría en Las VegasTragamonedasDado tu donde estarías? Como extraño Las Vegas, Estrellas en los ojos me urge desestresarmeMono que no oye maldadesMono Pinche CoronaVirusMicrobio que tiene paralizado el País, cuando irá acabar esta pesadilla? Solo Dios sabe”, tuiteó Arce.

Sugiere función benéfica

Hace un par de días, el ‘Travieso’ propuso realizar una función de exhibición en Las Vegas. En su ‘loco’ proyecto propuso un combaste estelar contra Julio César Chávez. Además de un pleito entre Mike Tyson y Andy Ruiz y uno entre Erik Morales y Juan Manuel Márquez.

Imagínense 15 de Septiembre mes Patrio,🇲🇽 en Las Vegas🎰🎲 T’Movil Arena a 5 Round @Jcchavez115 Vs Travieso Arce

Miky Tyson Vs Andy Ruiz

“Parte de las ganancias serían para apoyar a la gente que más lo necesita en México, sería restablecer la economía, tratar de generar trabajos, apoyar en algo a los estados, no sé piénsele, no está tan descabellada la idea, una función en Las Vegas genera mucho flujo”, escribió Arce.

