Traición, la razón por la cual Brady se fue de Patriotas. El mundo de la NFL se cimbró en estos últimos días tras la salida de Tom Brady de los New England Patriots. El seis veces campeón del Super Bowl asumió un nuevo reto con los Tampa Bay Buccaneers tras 20 años con los ‘Pats’.

Su salida se dio tras una gris campaña donde pasaron de ser grandes favoritos al Superbowl a ser eliminados por los Tennessee Titans. De acuerdo a Bleacher Report, Brady habría tomado la decisión de hacer maletas tras una traición de su head coach: Bill Belichick.

Thank you! Come see us play! https://t.co/IoTcDsLrru

— Tom Brady (@TomBrady) March 21, 2020