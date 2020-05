Tota Carbajal lamenta que Morelia cambie de sede. El histórico ex entrenador de Morelia, Antonio ‘Tota’ Carbajal, lamentó la inminente partida de Monarcas a Mazatlán y cuestionó la razón por la que la franquicia dejará la capital del estado de Michoacán.

🗣: “Es una pena que hagan a un lado el futbol, no sé porqué se hizo eso". Contundente 'Tota' Carbajal sobre Monarcas. 💥https://t.co/PkLtCedlvZ — Futbol Picante (@futpicante) May 25, 2020

“Me pasa lo que a cualquier aficionado: de estar tantos años entrenando al equipo que con poco hizo mucho, se entregaba en la cancha a morir, es de sentir muy profundo que esta situación se haya presentado. Yo me pregunto: ¿quién se lo vendió a quién?, ¿cómo lo vendieron?, todo está sin contestar, nadie lo va a decir, ¿quién dio el permiso para que esto sucediera?”, declaró la ‘Tota’ en ESPN Radio Fórmula.

La noticia aún no confirmada, sobre que @FuerzaMonarca deja Morelia, causa una gran pena para quienes somos aficionados del Fuerza Monarcas ( ates, canarios) y por eso me viene a la mente la frase de la Tota Carbajal, Morelia era un equipo de hombres no de nombres. pic.twitter.com/TF5y5WUp7H — Ignacio Campos Equihua (@IgnacioBCamposE) May 24, 2020

El legendario ex portero de la Selección Mexicana pidió que no se deje a Morelia sin futbol y exigió que se arme un equipo competitivo que brinde alegrías a la afición purépecha. “Ojala y luchen porque haya otro equipo, que hagan las cosas como se debe. Ojalá que los directivos armen un equipo que de realce al futbol, me extraña mucho que así nomás: ¡vámonos!, haya sido vendido”, añadió.

Hace un par de días, Ignacio Suárez, periodistas del diario ‘Récord’, reveló que Tv Azteca había acordado con el gobierno de Sinaloa mover a los Monarcas Morelia a Mazatlán, ciudad en la que se construyó un estadio de futbol con capacidad de 24 mil aficionados; sin embargo, hasta el momento, esta empresa de medios no se posiciona en torno a estos rumores.

¡IMPERDIBLE! 😱 'Tota' Carbajal revivió cuando obligaron al Morelia a regresar al campo y enfrentar al América ⚽ 👇👇👇https://t.co/HOOIrxfyqU — Futbol Picante (@futpicante) May 25, 2020

Asimismo, de acuerdo al portal ‘Mediotiempo’, el día de ayer, los futbolistas del equipo fueron informados que la franquicia dejaría el estado de Michoacán y aseguraron la permanencia de todos los integrantes de la plantilla. Álvaro Morales, conductor de ESPN, dio a conocer que los empleados administrativos de Monarcas fueron invitados a buscar un nuevo domicilio en Mazatlán.

