“TOTA” CARBAJAL, EL PRIMERO EN JUGAR CINCO COPAS.

DESDE EL GRADERÍO. Por Diego HERNÁNDEZ TEJEDA.

La renuncia del técnico Javier de la Torre, marcó el inicio proceso de la selección mexicana rumbo a la Copa Mundial de Inglaterra 1966.

Llegaría Arpad Fekete para arrancar, en marzo de1963, y con una derrota, el camino rumbo a la VIII Edición de la justa más importante de la FIFA, donde el TRI, conseguiría su cuarto logro: “Tota” Carbajal, el primero en jugar Cinco Copas.

Y es precisamente este logro, es el título del Capítulo IV del libro: “Momentos Históricos del TRI en los Mundiales”, con prólogo de Fernando Schwartz, que resumiremos en esta entrega de la columna, Desde el Graderío.

El debut y las primeras veces en Uruguay 1930; el empate a un gol ante País de Gales en Suecia 1958; y el primer triunfo ante Checoslovaquia por 3-1 en Chile 1962, habían sido los tres anteriores éxitos, que contiene la obra escrita por un servidor, que le hemos presentado, como una previa de cara al Mundial de Qatar 2022.

Antonio Mota fue el portero titular en ese inicio del proceso con una sorpresiva derrota ante Antillas Holandesas. El técnico húngaro solo dirigió cinco partidos, y con Ignacio Trelles de regreso en el banquillo, fue hasta 1965 que la selección retomó su preparación para encarar la eliminatoria y entonces “La Tota Carbajal fue titular.

México selló su pase a Inglaterra 1966 el 16 de mayo de 1965, con un triunfo por 1-0 sobre Costa Rica, pero para entonces Ignacio Calderón ya era el portero titular. Faltaba poco más de dos años y dos meses, y Javier “El Gato” Vargas sería el otro guardameta convocado, además de Antonio “La Tota” Carbajal, quien haría historia.

Sin embargo, Carbajal no jugó en el debut del Mundial 66, y empate a un gol ante Francia, y tampoco en la derrota sufrida ante Inglaterra por 2-0. El 19 de julio, el técnico Ignacio Trelles decidió que “La Tota” se convirtiera en un histórico del futbol mundial, y lo mandó como titular en el tercer partido, consiguiendo mantener el cero ante Uruguay.

Tras el silbatazo final, Carbajal, bajo la lluvia, dio la vuelta olímpica y lloró por dos razones: ser el primero en jugar Cinco Copas, y su retiro de las canchas.

Pero no solo la “Tota” lloró, porque, Javier “El Gato” Vargas, en entrevista exprofeso para el libro se quejó y denunció que Carbajal no debió haber jugado en Inglaterra 1966, porque ya no entrenaba igual que todo el plantel y tampoco era titular.

-Yo no estoy muy de acuerdo de muchas cosas que se manejaron en ese mundial, porque los dos que estábamos en activo éramos “Nacho” -Calderón y yo; Toño Carbajal no sé si estaba retirado, pero, de hecho, en las prácticas y en los partidos ya no participaba casi, porque ya no tenía la capacidad para hacerlo-, denunció Vargas en una parte de la entrevista que viene en la página 88 del libro que estamos reseñando.

Enrique Borja, Isidoro Díaz, Guillermo Hernández opinaron sobre el logro conseguido por Antonio Carbajal. La prensa mexicana también lo destacó.

Desde luego que, en este Capítulo IV, hay más sobre este logro.

Pero, si no quiere esperar más, y prefieres adquirir el libro, puedes ingresar al sitio web www.graderio.net y checar todos los puntos de venta.

Y también a través de mis redes sociales. Twitter: @DiegoHdezTejeda, @oncetitular y @graderionet, y en Facebook: @diego.hernandeztejeda.

“TOTA” CARBAJAL, EL PRIMERO EN JUGAR CINCO COPAS.

Collin Morikawa estará en el World Wide Technology

Listo el calendario para San Salvador 2023

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ