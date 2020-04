Torrado carga contra el ‘Pacto de Caballeros’. Uno de los grandes males del balompié mexicano es el ‘extinto’ ‘Pacto de Caballeros’. Debido a ello, muchas carreras de futbolistas se han truncado y la de Gerardo Torrado pudo haber sido una de ellas.

El ahora director deportivo de la Selección Mexicana, Gerardo Torrado, recordó su paso por España. El ex mediocampista agradeció al modesto y ahora desaparecido Polideportivo Ejido por ‘salvar su carrera’.

En 2000, Torrado emigró al balompié español para enrolarse en las filas del Tenerife. Con el ‘Tete’ se consagró como gran titular en la obtención del ascenso. Sin embargo, le dieron las gracias y tuvo que recurrir al Polideportivo Ejido para continuar con su sueño europeo.

“Lo más duro fue después de haber ascendido con el Tenerife. A pesar de haber sido titular en 38 de 42 partidos, no encontré cabida en otro club, lo cual significó uno de los retos más importantes que viví en mi carrera”, rememoró Torrado en entrevista con el diario andaluz Estadio Deportivo.

“Fue difícil darle la vuelta a todo y buscar un equipo que confiara. También fue duro estar en el Sevilla y me quitarán la ficha por el cupo de extranjero. Decidí no abandonar y seguir los entrenamientos, a pesar de no jugar”, agregó Torrado.