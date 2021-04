Toros Veracruz SIME retoma su preparación.

Ahora los dirigidos por Martín Calderón jugarán ante Huatusco y Martínez de la Torre.

Después de la visita a Venados de Misantla, donde ganaron por la mínima, Toros Veracruz SIME inició desde el lunes su trabajo semanal encaminado a potenciar virtudes, pero también para corregir detalles detectados por el timonel Martín Calderón.

Para iniciar la semana, el preparador físico Etwin Galán dispuso trabajo de gimnasio en dos grupos, mismo que se llevó a cabo en el ‘Fit Soldiers” de Plaza Mocambo en sesiones encaminadas a fortalecer físicamente a todos y cada uno de los futbolistas.

Asimismo, a partir de este martes y por lo que resta de la semana, el equipo trabaja en las instalaciones de “La Panchita”. Municipio de Medellín de Bravo, enfatizando puntualmente en aspectos netamente de cancha.

El timonel astado Martín Calderón habló de la visita ante Misantla, en la que ganaron por 1-0. Como un partido complicado, de mucha lucha y en donde el calor fue factor para el trámite del mismo.

Agregó que justo de este duelo pudo sacar buenas conclusiones, ya que se les presentaron escenarios que seguramente se van a encontrar durante la competencia de la UPSL México, desde lo futbolístico pasando por las condiciones del clima hasta el arbitraje.

Enfatizó Calderón que en el tema del arbitraje deben de ser muy cautos. Ya que es un factor con el cual tendrán que lidiar durante la temporada regular, algo que ya se ha hablado al interior de la plantilla para evitar dar ventajas en este sentido.

Relacionado con la plantilla que tiene en este momento el equipo, destacó que es de mucha calidad y que a la hora de hacer algún ajuste o decidir el once inicial sí que la tendrá difícil. Pero sostiene que de eso se trata, de elegir lo mejor para el bien del equipo y de la institución.

Aclaró que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir en la misma línea. Porque de nada servirá tener una buena pretemporada si no arrancan bien la campaña de la UPSL. “Porque solo parándonos en la cancha no vamos a ganar”.

Toros Veracruz SIME retoma su preparación.

Toros Veracruz SIME FC, que no reporta lesionados como resultado del partido pasado. Viaja a Huatusco el próximo fin de semana para agregar un duelo más de preparación. Posteriormente se medirán a Marea Azul de Martínez de la Torre, escuadra que también está enlistada en la UPSL. Todo esto antes de arrancar la temporada el 15 de mayo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.