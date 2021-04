Toros Veracruz SIME estará en el grupo Ocho de la UPSL.

La UPSL MX realizó su primera reunión de dueños de franquicias en Puerto Vallarta Jalisco, donde definieron los grupos para su primera temporada en la que arrancarán con 48 equipos, y Toros Veracruz quedó ubicado en el sector ocho.

Luis Alfonso García Valladares y Víctor Hugo Rocha Mujica, presidente y director deportivo de Toros Veracruz SIME. Respectivamente, acudieron a la mencionada reunión para estar presente en el sorteo de grupos.

En consecuencia la Primera División de la United Premier Soccer League MX tendrá la participación de 48 equipos, Y se conformaron un total de ocho grupos con seis equipos cada uno.

Toros Veracruz SIME quedó ubicado en el Grupo Ocho, junto con Club Atlético Chacarita Mixteco de Oaxaca. Real Marsa FC de Oaxaca, Efar FC de Puebla, Atlético Puebla, Club Deportivo Orizaba y Motoko FC de Chiapas.

Por lo tanto de esta manera el equipo que dirige Martín Calderón Sequera ya conoce sus rivales, uno de ellos también veracruzano, el CDO que dirige Lucas Ayala.

Mientras que entre los acuerdos que también se tomaron, está el arranque de la temporada, que será el próximo 26 de mayo. Y avanzarán a la liguilla los dos primeros lugares de cada grupo.

Los 16 equipos que avancen a la postemporada, serán divididos en dos zonas para disputar los encuentros de liguilla y surja el primer campeón de la UPSL MX.

A la par también habrá un Torneo de Reservas, cuyos partidos se jugarán como preliminar de cada uno de los encuentros.

La UPSL MX tiene contemplado arrancar en el mes de agosto torneos en categorías menores, Sub 20, Sub 17 y Sub 15, además de la rama femenil.

Además la UPSL MX tendrá presencia en 17 estados de la geografía mexicana, Veracruz, Campeche. Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Estados de México y Querétaro.

Finalmente de Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Baja California.

