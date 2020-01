Tormenta Invernal Henry impactará durante el juego entre Patriotas y Titanes. Se espera que el día de mañana la Tormenta Invernal Henry llegue a la ciudad de Nueva Inglaterra, justo cuando se lleve a cabo el partido de la Ronda de Comodines entre los Patriotas y los Titanes de Tennessee.

Looking for a snowy start to 2020? Winter Storm #Henry will be kicking off the year and decade. pic.twitter.com/ezw6qAfrQ8

El juego está programado a disputarse en el Estadio Gillette, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts, a las 19:15 horas (centro de México). Al momento de la patada de salida; se pronostica una temperatura de seis grados Celsius, con una sensación térmica de cuatro grados, y con una posibilidad de precipitación de 51%.

La Tormenta Invernal Henry es la primera de la temporada en los Estados Unidos. A su paso,ha ocasionado algunas inundaciones en los estados sureños de la unión norteamericana. Se espera que este fin de semana alcance la costa este del país y continúe dejando lluvias a su paso.

The first eastern storm of 2020 already triggered #flooding in Mississippi and will be more wet than wintry in the East through Saturday. https://t.co/cGeif1rjWh pic.twitter.com/o7KPv2ZrqT

Hay posibilidad de que en su trayecto ocasione algunas nevadas moderadas a fuertes en el sur de Minnesota y en la parte norte del estado de Iowa. Por otra parte, no se descarte que algunas de las precipitaciones pronosticadas para el área de Nueva Inglaterra/Foxborough se vean reflejadas en caída de nieve.

La tormenta lleva el nombre de uno de los jugadores más importantes de los Titanes, Derrick Henry, quien se coronó el campeón corredor de la NFL al sumar 1540 yardas por la vía terrestre.

En una extraña coincidencia, el sábado, tanto la tormenta Henry como el corredor de Tennessee podrían ocasionar problemas a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tras perder la semana pasada en el juego final de la temporada regular ante Miami se vieron forzadas a arrancar su camino al bicampeonato desde la Ronda de Comodines, estancia en la que no estaban desde la temporada de 2009.

Derrick Henry in last 6 games: 896 rush yards & 10 rush TDs.

Would rank 18th in rush yards & T-6th in rush TD if those were the only games played.

Notable players with fewer than 896 rush yards this season: Gurley (857), Kamara (797), Bell (789)

— Kevin Patra (@kpatra) January 2, 2020