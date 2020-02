Tormenta Ciara provoca cancelación de juegos en la Eredivisie. A través de un comunicado de prensa, la Real Asociación de Futbol de los Países Bajos (KNVB, por sus siglas en neerlandés) anunció que la fecha dominical de la Eredivisie será pospuesta debido a la llegada de la tormenta Ciara. Este fenómeno meteorológico arribará con rachas de vientos de hasta 120 kms/h y una gran cantidad de lluvia.

❗️ | Vanwege de verwachte weersomstandigheden worden de Eredivisiewedstrijden en het gehele amateurvoetbal van zondag afgelast. Lees hier meer: https://t.co/Uxc5Z41QnO. — KNVB (@KNVB) February 8, 2020

“El Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos ha emitido el código naranja para todo el país para el día domingo debido a la aproximación de la tormenta Ciara. Se espera que la tormenta incremente su intensidad conforme transcurra el día, incrementando sus rachas de viento las cuales llegarán a los 120 kms/h. Se ha decido posponer la programación de los juegos”, señaló la KNVB.

Los partidos dominicales que han sido pospuestos son: FC Utrecht vs Ajax, AZ Alkmar vs Feyenoord, Sparta Rotterdam vs ADO y FC Emmen vs Twente. Del mismo modo, la Federación Belga de Futbol determinó tomar la misma medida y decidió suspender las actividades la primera y segunda división de este domingo.

La tormenta Ciara dejará a su paso lluvias de hasta 100 milímetros en algunas zonas del Reino Unido, lo que sería mayor al promedio acumulado durante un mes de febrero (97 mm).

Asimismo, afectará la operación del aeropuerto Ámsterdam Schiphol tras el anuncio de la aerolínea KLM de la cancelación de al menos 40 vuelos que tenían como origen o destino este aeropuerto.

Mañana llega a los Países Bajos la tormenta #Ciara. Alerta naranja, cancelación de vuelos, de transporte público y de partidos de fútbol. Y recomendaciones 👇 https://t.co/Q37DN5Z9Cr — Imane Rachidi إيمان (@Imanerachidi) February 8, 2020

Los efectos de la tormenta Ciara comenzarán a sentirse desde este sábado cuando alcance las costas de Europa. El fenómeno meteorológico afectará en una primera instancia al Reino Unido y se espera que se mueva en dirección al este para llegar hasta territorio escandinavo. A su paso, dejará lluvias, fuertes vientos y caída de nieve a partir de la próxima semana.

Storm Ciara: Danger to life weather warnings as UK braces for 'worst storm since 2013' https://t.co/zdzFuApyna — LBC News (@LBCNews) February 7, 2020

