Torino no se presenta para jugar ante Lazio. Este martes, Lazio y Torino estaban programados para disputar su duelo correspondiente a la jornada 25 de la Serie A, sin embargo, el COVID-19 tuvo otros planes. El equipo capitalino se presentó al estadio Olímpico de Roma, pero para sorpresa de nadie, el Toro no llegó al inmueble después de reportar 10 casos de coronavirus en su plantilla y anunciar que no podría viajar a la capital de Italia.

La Serie A mantuvo la fecha del encuentro por lo que las 'Águilas' serán acreditadas con 3 puntos#CentralFOX pic.twitter.com/ho6JtGE3b4 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) March 2, 2021

Haremos todos los llamamientos posibles. La realidad es que no podemos movernos ni salir de la ciudad. La única consecuencia lógica era posponer el partido. Ahora esperamos la decisión del juez deportivo”, declaró Urbano Cairo, presidente de Torino, en entrevista con la Gazzetta dello Sport.

Torino no pudo viajar por brote de #Covid_19 y de nuevo la Serie A tiene este tipo de casos en el torneo 😓 pic.twitter.com/A1hXj7kX9v — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 2, 2021

La Serie A conocía de antemano la situación del equipo, después de que decidiera aplazar el juego del viernes pasado entre el Toro y Sassuolo, empero, determinó continuar con el juego del martes ante Roma. Los capitalinos se harían acreedores a la victoria por marcador de 3-0, mientras que los visitantes ingresarán su queja para poder echar atrás su derrota administrativa y poder jugar el compromiso en nueva fecha.

Debido a la circulación de la variante inglesa del COVID-19, las autoridades de la ciudad de Turín decidieron imponer un confinamiento hasta el último minuto del martes, por lo que el club no tenía ninguna posibilidad de emprender su viaje a la Roma.

Tenemos un Juve – Napoli 2.0. pic.twitter.com/0NUTVFASln — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 2, 2021

En el comienzo de la temporada 2020-2021 del futbol italiano, Napoli vivió una situación similar al no poder salir de la ciudad para viajar a Turín. La Serie A no reprogramó el partido y dio el triunfo a los Bianconeri tras la ausencia de los Azzurri. Pero una apelación de los napolitanos ante el Comité Olímpico Italianos les permitió revertir su descalabro y celebrar el juego más adelante.

