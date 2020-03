Tony Romo continuará en CBS al firmar un millonario acuerdo. Los comentarios y apuntes de Tony Romo, ex mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, en las cabinas de transmisiones de la cadena CBS han generado una gran cantidad de críticas positivas. Por esta razón, el ex jugador de futbol americano fue recompensado con un lucrativo contrato para que continúe como analista de la NFL.

El ex pasador de los Vaqueros acordó una extensión multianual con CBS, la cual le pagará 17 millones de dólares por año, de acuerdo a un reporte de Ian Rapoport, insider de NFL Network.

El contrato de Tony Romo estaba cerca de finiquitar y la cadena norteamericana quiso evitar entrar en una puja por los servicios del ex jugador de la NFL. Con este acuerdo, el otrora mariscal de campo franquicia de Dallas devengará más del doble de lo que alguna vez fue reportado que ingresaba John Madden; legendario analista de televisión de la NFL.

Asimismo; el sueldo de 17 millones de dólares por año será mayor a lo que Tony Romo obtuvo en tres de sus temporadas como jugador profesional.

Romo saltó a la televisión después de anunciar su retiro de la NFL en 2017. Durante sus tres temporadas como analista de CBS; los televidentes han sido sorprendidos y maravillados con la capacidad del ex mariscal de predecir las jugadas ofensivas con tan solo ver las formaciones de los equipos.

Notable NFL players that are scheduled to earn less than Tony Romo in 2020

J.J. Watt $15.5 M

Odell Beckham Jr. $14.2 M

Aaron Rodgers $7.2 M

Patrick Mahomes $2.7 M

— Sportsnet Stats (@SNstats) February 29, 2020