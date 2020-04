Tony Boselli pensó que moriría por coronavirus. El coronavirus no respeta edades, género, nacionalidades o religiones y así lo descubrió Tony Boselli, ex jugador de los Jaguares de Jacksonville. El otrora tackle ofensivo relató su experiencia tras contraer esta enfermedad, la cual lo mantuvo hospitalizado cinco días en la Mayo Clinic, que lo llevó a pensar sobre su muerte.

NFL's Tony Boselli Says He Nearly Died In COVID-19 Battle, 'It Buried Me' https://t.co/EnqZ6chlQz

En entrevista, Boselli recordó que un médico le indicó que en caso de que no tuviera mejores niveles de oxígeno en su cuerpo tendrían que “pasar a la siguiente fase”, lo que preocupó al ex jugador de Jacksonville.

“Fue un poco borroso, pero recuerdo [al neumólogo] decir, ‘Si no podemos estabilizar tu oxígeno, vamos a tener que pasar al siguiente nivel. Recuerdo estar allí recostado pensando, ‘¿Qué significa eso de que, si esto no funciona?’. Él respondió, ‘No sabemos qué dirección va a tomar esto’. No sé si alguna vez pensé que iba a morir, pero recuerdo haber tenido esa conversación conmigo mismo: No quiero morir aquí”, declaró.

Tony Boselli expresó que sus malestares comenzaron el pasado 16 de marzo, sin embargo, creyó haber contraído un resfriado. Ese mismo día, el otrora integrante de los Jaguares fue advertido de que una persona con la que había convivido fue diagnosticada con COVID-19, por lo que se sometió a una prueba que arrojó un resultado positivo.

#Jaguars legend Tony Boselli talks publicly for first time to T-U about he and wife Angie testing positive for coronavirus, the anxiety he felt being in ICU at Mayo Clinic with doctors trying to restore his oxygen levels. Here's the story: https://t.co/lIPihVY99k

