Toño Rodríguez recuerda el golazo al Tiburón. El 23 de noviembre de 2019 quedó marcado en la memoria de Antonio Rodríguez. En la gloriosa y basta historia de las Chivas, nunca un portero rojiblanco había marcado un tanto de portería a portería. En aquel partido, ‘Toño’ escribió su nombre con letras doradas.

Cuando el partido entre Chivas y Tiburones Rojos del pasado Apertura 2019 agonizaba, ‘Toño’ sorprendió al mundo. Sebastián Jurado dejó descubierta su cabaña por ir a rematar un saque de esquina. El balón cayó en las manos del arquero rojiblanco quien colgó el 3-1 definitivo con un remate kilométrico de portería a portería.

En entrevista con Diario AS, ‘Toño’ Rodríguez recordó aquel episodio dorado.

“Se me pone la piel de gallina todavía cuando lo pienso. El día que entramos al museo, qué te digo, cuando metí el gol fue una noche muy rara. No pude dormir lógicamente, toda mi familia teníamos mucha adrenalina, un subidón de cosas”, inicia su relato ‘Toño’ Rodríguez.

El arquero canterano del Rebaño Sagrado compartió que le costó trabajo asimilar lo que había logrado. Explicó que fue hasta que su hazaña fue colocada en el Museo Chivas que le ‘cayó el veinte’.

“Verme en el mismo museo donde ya está el ‘Tubo’ Gómez, Nacho Calderón, el ‘Zully’ Ledesma, gente que yo veía. Uno decía en sus sueños locos ‘imagínate algún día poder estar en un Museo, mano’. Y cuando me vi ahí adentro, cuando vi mis zapatos, dije no manches esto en el tema individual, porque uno siempre juega en equipo, pero en el tema individual dije esto es único, es una bendición enorme, porque fue un logro individual ser el primero en la historia”, compartió Rodríguez.

“Mi celular no paraba de vibrar, veía mensajes de México, mensajes de fuera, comentarios de periodistas de otros países, de otros continentes. Pero creo que en el momento en que más me cayó el 20 de lo que realmente fue ese gol, fue cuando vi mi par de zapatos, mi jersey y la foto del gol pegado junto a lo que ha hecho ‘Chava’ Reyes, junto a lo que hizo el ‘Chícharo’, junto a lo que llegó a hacer el Campeonísimo”, comentó y añadió.

Fue en las postrimerías del partido cuando ‘Toño’ Rodríguez se animó y golpeó desde su portería buscando hacer historia. El balón se anidó en el fondo de las redes veracruzanos y el 3-1 subió al luminoso del Estadio Akron ante la algarabía de la gente.

“En ese partido (contra Veracruz), me levanto y mi primer pensamiento no fue patear, fue buscar alguien” compartió ‘Toño’ quien tras no encontrar compañero libre se decidió. “Entonces, me paro en la línea del área, dije ‘Toño, si decidiste hacer algo rápido, hazlo’. Ni siquiera lo pensé, fue pégale a gol”, recuerda el portero rojiblanco.

“Recuerdo que pongo la bola, no quise pegarle fuerte es la realidad, no fue un golpeo fuerte de mi parte, fue simplemente un golpeo de precisión. Fue simplemente ponla en el semicírculo del área, compadre. En cuanto yo siento el contacto del balón, hay ocasiones en las que dices qué bien le pegué, mano y otras que dices ah, le pegué mal. Yo sentí que fue un golpeo bueno, dije ah, le pegué rico”, rememora ‘Toño’.

“Veo la bola viajar y el último defensa de Veracruz empieza a fildearla como jardinero de beisbol, señal de que tenía medida la pelota. Dije me quedé corto, mano, le hubiera metido más fuerza. No pasó ningún segundo cuando él cambia su trayectoria y empieza a correr hacia atrás, desesperado. Y dije en la torre, mano, sí lo rebasé, sí le pegué bien. Cuando veo que pica la bola, era claro gol, en la toma de televisión se ve. Veo que pica la bola y yo no tengo esa perspectiva, yo solo veo que siguen corriendo y que la bola cada vez pierde más velocidad, lógicamente por el pasto y dentro de mí decía ‘por favor no la saques, ya hice lo más difícil, por favor no la vayas a sacar’. Veo que pega en la red, brinca la bola, todos festejan y sinceramente no supe qué hacer. Dije no manches, metí gol, mano”, sentenció el portero de las Chivas.