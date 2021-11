Toño de Valdés quiere narrar al lado de Martinoli. A pesar de que en el pasado Antonio de Valdés lanzó una polémica crítica a Christian Martinoli, el histórico comentarista y cronista deportivo de Televisa estaría dispuesto a narrar al lado del conocido periodista de Tv Azteca.

En entrevista con un programa conducido por Adela Micha, de Valdés, quien fue acompañado por Enrique Burak, confesó que podría narrar con Martinoli, siempre y cuando sea un partido de futbol americano o beisbol.

“Ninguno de nosotros hacemos futbol, sí comentamos y hablamos en la radio de futbol, pero no estamos en transmisiones. Habrá que ver si quieren narrar béisbol o americano”, dijo la conocida dupla de de Valdés y Burak en la plática.

Cuestionado sobre la ocasión en que llamó payaso a Martinoli, Toño aclaró que no quiso faltar al respeto al comentarista de Tv Azteca y aseguró que solamente comentó que en ocasiones hacía muchas payasadas durante los partidos de futbol.

Toño de Valdés quiere narrar al lado de Martinoli y Luis García un partido de beisbol o futbol americano.

“Yo comenté que no me gustaban tanto las payasadas y luego ellos pensaron que yo les había dicho payasos, pero en realidad no. Yo los admiro mucho; Luis García es buenísimo en sus análisis y Christian es un gran narrador”, puntualizó.

Sin embargo, reiteró su crítica a la dupla de Martinoli y Luis García al señalar que en ocasiones dejan de lado un juego para concentrarse en sus bromas. “De repente se olvidan del partido y empiezan a hablar de otras cosas. Lo hacemos cuando lo amerita un momento del juego. Lo más importante es el juego; yo creo que hay momentos para vacilar”, concluyó.

La crítica se dio durante el Mundial de Rusia 2018, cuando Toño dijo que Martinoli y García caían en la “payasada”. Su comentario no pasó desapercibido para la pareja estelar de Tv Azteca, que ironizó con esta palabra. “Ríete. Ya ves que luego nos dicen payasos. Hasta los que no matan a una mosca nos dicen payasos”, respondió en un partido Christian.

Mientras que el Doctor llamó “bravucón” a Toño por sus comentarios. “Los grises se volvieron bravucones, los timoratos se nos volvieron bravucones. Cincuenta años no criticando a nadie en los medios y nos vienen a criticar a nosotros, mira dónde vinieron a agarrar pantaloncitos”, dijo García.

