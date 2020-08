Toni Kroos tiene su XI con el que le gustaría despedirse.

View this post on Instagram

Wann und wo diese ⬆️ Elf mal zusammenspielen könnte, wer sich da in den Supermarkt verirrt hat, wie ein angeblicher Waldlauf ( Achtung: Lüge) meine Karriere bei Bayern unterbrach, wie man eigentlich Schnecken und Blattläuse vertreibt, ein erstes Angebot zum Wechsel für Felix und vieles mehr in der neuen Folge „Superstar im Supermarkt“ von #einfachmalluppen! Wie immer @applepodcasts , @spotify und überall wo es Podcasts gibt!