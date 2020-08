Toni Kroos revela alegría cuando eliminan al Barcelona.

El mediocampista alemán del Real Madrid reveló que suelen festejar cuando se consuma algún fracaso blaugrana.

Toni Kroos reveló que en el Real Madrid celebraron la eliminación del Barcelona a costa del Bayern Múnich. A pesar de ello, el dorsal ‘8’ no quiso revelar lo que se dijo, pero amitió que “no hubo pena”.

“No se puede decir todo lo que se dijo, pero uno se puede imaginar que no hubo pena. Hubo alguna que otra celebración maliciosa”, reveló el centrocampista teutón.

Por otra parte, también comentó sobre la celebraron cuando Manolas con la Roma fue el encargado de propiciar otra eliminación al equipo blaugrana. Así que, para los aficionados merengues que celebran cuando los culés fracasan. Pueden sentirse tranquilos y respaldados, pues los futbolistas del equipo blanco hacen lo propio.

“La gente corría gritando arriba y abajo por las habitaciones. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera”, señaló haciendo referencia la rivalidad.

El mediocampista considera que varios aficionados tendrían al equipo campeón de la Bundesliga como el favorito al título luego de la exhibición ante el Barça.

“Ahora muchos aficionados del Real Madrid, al menos como segundo club, tendrán al Bayern. Con su victoria ha habido otro tema del que hablar”, asentó Kroos.

Finalmente, confirma que la dolorsa y prematura eliminación del Madrid en Champions en Octavos de Final ha quedado atrás y resalta la campaña 2019-20.

“Hemos superado la eliminación, pero eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Pero la temporada ha sido buena”, comentó el alemán.

