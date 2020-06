Toni Kroos: “No sé si daría el consejo de declararse gay a un futbolista”. Poco a poco el mundo va avanzando hacia la igualdad y las fronteras se van derrumbando. Sin embargo, en las canchas siguen existiendo temas tabú como la homosexualidad. En esa misma línea, Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, habló sobre los problemas que podría tener un futbolista que decide hacer pública su homosexualidad.

En entrevista con la versión alemana de la revista GQ, Kroos considera que lamentablemente el mundo del futbol no está preparado para recibir jugadores homosexuales. El alemán considera que los insultos de la grada ‘mermarían’ la mente del futbolista.

“Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado”, dijo Kroos.