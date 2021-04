Tomás Boy asegura que su campeonato es en la porcentual.

El técnico de Mazatlán dijo que su primer objetivo es sacar al equipo de la parte baja de los cocientes.

Lo más importante para Tomás Boy, técnico de Mazatlán al ganar ante Xolos de Tijuana, es que podrán escalar lejos de la zona baja de la tabla porcentual.

“Tenemos un campeonato aparte con otros cuatro equipos abajo, en la parte del cociente. Pero no es nuestro campeonato, serían dos objetivos, estamos primero con el objetivo de alejarnos de las posiciones de abajo. Tenemos que ganar dos partidos seguidos para que valga la remontada”, expresó Tomás Boy.

El estratega de los Cañoneros destacó que pudieran remontar el marcador en la Frontera, ya que asegura que se ha visto afectado entre lesiones y con un cuadro lleno de juventud y menos experiencia.

“Cuento con cierta calidad en los jugadores, pero la juventud a veces hace que cometamos errores. Demasiada juventud, el equipo tiene que jugar, los errores son de ejecución, el equipo sabe ajustarse bien. No ha sido el mejor ni el peor juego de visitante, es un equipo que se sabe levantar, soy un privilegiado porque todos los jugadores trabajar para regresar a la competición y hoy lo hemos hecho bien”, argumentó.

Mazatlán FC tendrá un cierre complicado, primero recibiendo a Atlas y León, para después visitar a Rayados.

Finalmente “inesperado no sé para quién, yo pienso que hemos cometido un par de errores en el partido. A veces no esperas que te alcance para el triunfo, el juego anterior contra Puebla. Contra América que teníamos en la bolsa y no llegamos ni a un punto, y hoy llegamos a ese lugar, espero que de aquí en adelante sumemos puntos”, apuntó Boy.

