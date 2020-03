Tom Brady será buscado por dos equipos en la agencia libre. La historia más importante de la agencia libre 2020 de la NFL apenas comienza. De acuerdo a Ian Rapoport, dos equipos habrían levantado la mano en la carrera por hacerse de los servicios del legendario mariscal de campo Tom Brady, quien tocará el mercado por primera vez en su carrera de dos décadas.

Talking to team sources who have interest in Tom Brady and the feeling right now is “nobody knows what Brady is going to do” — Dianna (@diannaESPN) March 16, 2020

Los Cargadores de Los Ángeles y los Bucaneros de Tampa Bay buscarán al seis veces ganador del Super Bowl en las próximas horas. Este lunes, dio inicio la ventana para comenzar a negociar con jugadores que se encuentran sin contratos y listos para ingresar a la agencia libre, situación en la que está en Brady.

The tampering window has opened and #Patriots QB Tom Brady’s agent can hear from teams. My understanding: The #Chargers and #Bucs will inquire, and of course New England wants him back. That is Brady’s market as of right now. — Ian Rapoport (@RapSheet) March 16, 2020

El tres veces Jugados Más Valioso de la NFL puede entablar conversaciones con cualquier franquicia a partir de este día, sin embargo, en caso de llegar a un acuerdo con alguna franquicia no podría firmar su contrato hasta el miércoles 18 de marzo, fecha en la que arranca el nuevo año de la Liga.

Tom Brady ha mencionado su deseo de regresar a los emparrillados y de jugar hasta los 45 años de edad, pero hasta este momento, los Patriotas de Nueva Inglaterra, único uniforme que ha vestido desde su ingreso a la NFL, y el pasador no han logrado acordar un nuevo contrato.

BREAKING The Tampa Bay Buccaneers are now the betting favorite to sign Tom Brady. Odds (via BetOnline): Buccaneers -150

Patriots +110

Chargers +600

49ers +1000

Raiders +1200

Colts +1800

Bears +5000

Cowboys +5000

Dolphins +5000 — Odds Shark (@OddsShark) March 16, 2020

De acuerdo a algunos reportes, Brady buscaría un acuerdo de un par de temporadas, el cual mostraría compromiso del equipo que llegue a firmarlo más allá de 2020. Asimismo, una versión indicaba que los Raiders de Los Vegas estarían interesados en fichar a Brady, empero, hasta el momento no han mostrado intensiones de hacerlo.

#Bears are working to make a deal happen with Teddy Bridgewater. #Bucs have also expressed interest. Tom Brady could play a role in it all. If Brady goes to #Chargers or stays with #Patriots, Tampa might emerge as frontrunner for Bridgewater. Buckle up. — Brad Biggs (@BradBiggs) March 16, 2020

Brady encabeza el grupo de mariscales de campo de la agencia libre de la NFL. Además del histórico jugador egresado de la Universidad de Michigan, Philip Rivers, Jamies Winston, Marcus Matiota, Teddy Bridgewater son algunos de los nombres disponibles durante esta temporada baja.

So Tampa Bay, the Los Angeles Chargers and the New England Patriots are the choices for Tom Brady. Tampa has the best weapons, the second best defense and no state taxes. Seems like a simple choice to me if the money is equal. pic.twitter.com/cuwNQlwake — Omar Kelly (@OmarKelly) March 16, 2020

