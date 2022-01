Tom Brady se retira tras ganar 7 anillos de Super Bowl.

El QB de Tampa Bay, Tom Brady, puso fin a su carrera como profesional en la NFL y se va con siete anillos de Super Bowl ganados, el último con Buccaneers la temporada pasada sobre Chiefs.

Tom Brady vivió su último partido en la serie divisional que Tampa perdió con Rams en el Raymond James. Brady es considerado por expertos el mejor jugador de todos los tiempos por su legado en New England Pats.

Hay cosas que sin duda nos gustaría que fueran para siempre, pero esto no funciona así y tampoco la carrera de Tom Brady. El mejor quarterback de todos los tiempos había expresado su intención de jugar hasta los 45 años, sin embargo, el jugador de los Tampa Bay Buccaneers habría decidido su retiro.

Tom Brasy puso fin a su carrera después de 22 temporadas, en las cuales logró siete Super Bowls, el último de ellos en 2021, con los Buccaneers.

“Tom Brady se retira del futbol después de 22 temporadas extraordinarias, nos dicen varias fuentes a Jeff Darlington a mí”, adelantó Adam Schefter, de ESPN.

El rumor sobre su retiro comenzó a programarse el viernes 28 de enero y el sábado 29 ya era prácticamente un hecho, aunque desde la eliminación de Tampa Bay, en la serie divisional contra los Rams ya se especulaba sobre un posible retiro.

El propio Brady dejó abierta la posibilidad de dejar los emparrillados al no garantizar su regreso a las canchas con Tampa Bay, a pesar de que cuenta con un año más de contrato.

Cuando Brady se fue de los New England Patriots, también se fue Rob Gronkowski, quien después lo alcanzó en los Tampa Bay Buccaneers y al igual que Brady, Grok no ha asegurado su permanencia en el equipo para la siguiente temporada.

América remonta y vence al Cruz Azul en amistoso

Barcelona hace oficial el regreso de Adama Traoré

Pero también podría seguirle los pasos Byron Antron Leftwich, quien hasta la actual temporada se desempeño como coordinador ofensivo.

Por su parte, en la conferencia de prensa postpartido, Tom Brady señaló que no ha “pensado mucho en eso” (retiro). Y que lo analizará día con día para conocer en qué sitio se encuentra de cara al futuro en su carrera deportiva. Cabe mencionar que, con 44 años de edad, Brady ha apuntado en ocasiones anteriores que su deseo es jugar hasta los 45 años; además aún le queda una temporada restante en su contrato con los Bucs.

Un día más tarde, el poseedor de siete anillos de campeonato de la NFL indicó que su familia jugará un papel importante para determinar si volverá la próxima temporada.

También mencionó que, si no es así, puede irse de la actividad profesional “orgulloso y satisfecho”, a pesar de la derrota frente a los Rams.

“La mayor diferencia ahora que soy mayor es que también tengo hijos y también me preocupo mucho por ellos. Han sido mis mayores apoyos. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele verme ser golpeado y ella merece lo que necesita de mí como esposo y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre”.

“Voy a pasar un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan, porque realmente me han dado lo que necesito durante los últimos seis meses para hacer lo que amo. Dije esto hace unos años, es de lo que se tratan las relaciones. No siempre es lo que quiero. Es lo que queremos como familia. Y voy a pasar mucho tiempo con ellos y descubriré qué sigue en el futuro”, señaló Brady en un podcast con Jim Gray.

Además comentó que no hay prisa por tomar una decisión sobre su futuro, y el entrenador Bruce Arians informó también durante el lunes que no se ha fijado un calendario. El equipo expresó un fuerte deseo de que Brady regrese. Pero lo alentó a que se tome todo el tiempo que necesite y analizará los planes de contingencia en caso de que decida no regresar.

Tom Brady se retira tras ganar 7 anillos de Super Bowl.

“Mi gozo no proviene del reconocimiento de lo que he logrado como jugador en la liga; mi disfrute proviene de la competencia”, reflexionó Brady. “Más que nada, incluso ayer, estaba pensando en competir. Estuve pensando, todo este año, en competir. No estaba pensando en nada más que eso”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen