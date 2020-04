Tom Brady se mete a la casa equivocada. Tom Brady sigue haciendo de las suyas en Tampa Bay. El mítico mariscal de campo pasó de ser ‘atrapado’ por una patrulla rompiendo el confinamiento a meterse a una casa ajena.

El ahora mariscal de los Bucaneros se equivocó de casa al buscar al coordinador ofensivo de su nuevo equipo, Byron Leftwich.

El propietario de la casa se quedó impactado con la sorpresiva visita del ganador de cinco anillos de Super Bowl.

Tras darse a conocer la noticia, Brady reaccionó mediante un tuit.

Trespassing in parks, breaking and entering… Just making myself at home in Tompa Bay! 😂 https://t.co/zfm5q9zhz6

— Tom Brady (@TomBrady) April 23, 2020