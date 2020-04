Tom Brady revela sus problemas maritales con Gisele Bündchen. Tom Brady es probablemente el mariscal de campo más legendario de la historia de la NFL. Sus seis títulos de Super Bowl en nueve apariciones, ambas son la cifra más alta de la historia, son solo una de sus cartas de presentación. Para redondear su cuento de ‘hadas’, el mariscal de campo contrajo nupcias hace unos años con Gisele Bündchen, una de las modelos más importantes del mundo.

El matrimonio que forman Gisele Bündchen y Tom Brady estuvo a punto de romperse hace dos añoshttps://t.co/BEDn7xaNu5 — divinity (@divinity_es) April 13, 2020

Sin embargo, a pesar de todos sus logros y éxitos dentro y fuera de los emparrillados, el ex mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra reveló que su matrimonio sufrió de algunos momentos difíciles, sobre todo cuando se enteró de que su esposa no estaba “satisfecha” con el rol de Brady.

"¿Cuándo llevarás a los niños a la escuela y jugarás con ellos?". El deportista ha confesado que Gisele le escribió una carta con todo lo que no le gustaba de su matrimonio 👇🏻https://t.co/3sR0JnLiDR — ELLE España (@elle_es) April 13, 2020

En entrevista con Howard Stern, el egresado de la Universidad de Michigan aseguró que en un momento Bündchen pidió que se involucrara más en las actividades familiares y que dejara un poco de lado sus ambiciosos proyectos.

“Le dije que me dejara tomar parte en mis actividades empresariales y me dejara llevar a cabo mis entrenamientos de fútbol. Me escuchó, se quedó allí sentada y me preguntó: ‘¿Y cuándo vas a hacer cosas en casa?, ¿cuándo vas a llevar a los niños al colegio?’”, declaró Tom Brady.

“Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio”, dijo Brady. "Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no lo era lo mismo para ella. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”https://t.co/vwNmdLxaJz — El País Gente (@elpais_gente) April 13, 2020

Asimismo, el ahora jugador de Tampa Bay confesó que su pareja le afirmó que no estaba satisfecha con la relación que construían. Por esta razón, la brasileña escribió una carta en que narraba todos los problemas que atravesaban en ese momento de su matrimonio.

Tom Brady habla por primera vez de las dificultades que tuvo con Gisele Bündchen: ‘No estaba satisfecha con nuestro matrimonio’ https://t.co/ijmAzEP50W pic.twitter.com/ZNQBaRgTXk — Revista ¡HOLA! (@holamexico) April 10, 2020

“La guardo (la carta) porque me recuerda que las cosas cambian y evolucionan con el paso del tiempo. Es muy fácil que los hombres se centren en sus carreras pero es importante tomar decisiones familiares”, añadió el multilaureado jugador.

Tom Brady y Gisele Bündchen se casaron en 2009 y ha procreado un par de hijos: Benjamin (10 años) y Van (7 años). La fortuna de esta exitosa pareja está valuada en alrededor de 500 millones de dólares.

