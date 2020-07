Tom Brady reporta con Bucs y presenta prueba COVID-19.

El nuevo quarterback de los Buccaneers llegó por primera vez a las instalaciones de su nuevo equipo para presentar prueba de COVID-19 antes de comenzar con los entrenamientos.

Tom Brady ya está en Tampa Bay. La NFL y NFLPA acordaron en realizar pruebas diarias de COVID-19.

Antes de ello, para que un jugador pueda ingresar a las instalaciones debe pasar por dos pruebas negativas de coronavirus. D, de esta manera, el QB esperará los resultados de su primer diagnóstico, mismo que saldría el día de mañana.

There are more questions than answers, but we must have faith in our @NFLPA leaders, both players and staff, to get the game and the business of football in the right place. Let's stay unified & demand necessary answers from the @NFL as partners. We’re all in this together. #LFG

— Tom Brady (@TomBrady) July 22, 2020