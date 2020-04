Tom Brady registra las frases Tompa Bay y Tampa Brady.

El quarterback de Buccaneers tendría un par de marcas más.

‘La máquina de la mercadotecnia’ ya comenzó en la nueva etapa profesional de Tom Brady después de que el veterano mariscal de campo ha registrado las nuevas frases “Tompa Bay” y “Tampa Brady”.

Tras haber fichado por dos temporadas y 50 millones de dólares con los Buccaneers de Tampa Bay.

My journey over the past 20 years in New England has been amazing. It’s been a long road, and I wouldn’t change anything about it. The support and love of New England fans has always been unconditional. Thank you, Pats Nation #TheOnlyWayIsThrough https://t.co/Vl2Hx6k4Gc pic.twitter.com/KyF4wMIRTc

— @tombrady (@TomBrady) April 6, 2020