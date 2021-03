Tom Brady reconoce que no pensaba cuando lanzó el trofeo Vince Lombardi. Tom Brady festejó en grande su séptima victoria del Super Bowl y regaló una de las escenas más memorables de la historia de los desfiles de celebración, al lanzar el mítico trofeo Vince Lombardi de un bote a otro sobre las tranquilas aguas de Tampa, Florida.

Tom Brady en entrevista con James Corden confirma lo sospechado.

“No me acuerdo muy bien de cuando aventé el trofeo (🍻). No estaba pensando, solo me dije a mi mismo que parecía algo muy divertido y lo hice”. pic.twitter.com/j0KVO5Ve9i — Pedro Domínguez (@pedrodomg) March 3, 2021

Por primera vez desde entonces, el mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay habló sobre ese evento. En plática con James Corden, el histórico quarterback indicó que no estaba “pensando” en el momento en que decidió lanzar el trofeo hecho por la empresa Tiffany’s y señaló que fue algo “divertido” de hacer.

"No estaba pensando en ese momento": Tom Brady tras lanzar trofeo Vince Lombardi https://t.co/0cd0aD94hX pic.twitter.com/lXMJWB9UU7 — Milenio (@Milenio) March 3, 2021

“Primero que nada, no estaba pensando en ese momento. No fue algo preparado. Fue como, ‘Es algo que parece que será muy divertido’. Cuando tienes en tus manos uno de esos trofeos, hay varios orillas filosas en la base”, declaró Brady durante su participación en el programa The Late Shoe with James Corden.

Asimismo, el mariscal de campo señaló que corrió con suerte de que Cameron Brate, ala cerrada, atrapara el valioso trofeo, porque de lo contrario se hubiera hundido. “Más tarde supe que de no haber sido un pase completo, hubiera ido al agua unos 80 pies. Estoy muy feliz de que (el ala cerrada) Cameron Brate lo atrapó”, añadió en la entrevista.

Tom Brady estuvo en 'The Late Show with James Corden' y habló de su pase completo con el Vince Lombardi 🗣 pic.twitter.com/5Awgb7QkUj — Primero y Diez (@Primeroydiez) March 3, 2021

Tom Brady no emitió una disculpa tal como se lo solicitó la hija del diseñador del trofeo Vince Lombardi, quien explotó por el célebre festejo del mariscal de los Bucaneros y señaló que fue una “falta de respeto” al legado de su padre.

