Tom Brady llegará a Tampa Bay tras dejar a los Patriotas. De acuerdo a múltiples reportes, Tom Brady habría llegado a un acuerdo con los Bucaneros de Tampa Bay para continuar su carrera en este equipo tras no lograr cerrar su regreso a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Según Ian Rapoport, se espera que el contrato tenga un valor anual de 30 millones de dólares, pero se desconoce la duración del mismo. Brady ha expresado su interés en jugar hasta los 45 años de edad en la NFL y estaría en búsqueda de un convenio por al menos dos años.

To be clear: Former #Patriots QB Tom Brady has an agreement in principle to join the #Bucs, source said. It is believed to be roughly $30M per year. — Ian Rapoport (@RapSheet) March 17, 2020

A pesar de que los Cargadores de Los Ángeles pujaron por Tom Brady y eran vistos como uno de los equipos favoritos para hacerse de sus servicios, el campamento del seis veces ganador del Super Bowl informó a los californianos que el quaterback deseaba firmar con una franquicia de la costa este, debido a razones familiares.

Tom Brady llegará a Tampa Bay, mañana se oficializará el acuerdo

Tras circular este reporte, se informó que Los Ángeles habían quedado fuera en la carrera por Brady y esta se redujo solamente a Tampa Bay y a algún equipo misterioso, el cual parece que nunca existió.

To add to @JimTrotter_NFL’s report on Tom Brady and the #Chargers, family considerations were a huge part of Brady’s looming decision — more so than scheme or personnel. Tampa, the only other known suitor, is closer to the NE and in the same time zone. — Ian Rapoport (@RapSheet) March 17, 2020

La mayor historia de la incipiente agencia libre de la NFL habría llegado a su fin mucho antes de lo esperado. Esta mañana, el deporte despertó con la noticia de que Brady y los Patriotas habían anunciado su divorcio tras 20 años de una exitosa relación que incluyó seis título y nueve apariciones en el Super Bowl.

With the #Chargers out of the running, the #Bucs offer to QB Tom Brady is believed to be roughly $30M per year. They are the only known team to make an offer. Tampa Bay has been confident all day and for good reason. As we wait Tom Brady’s officials announcement, all eyes on TB. — Ian Rapoport (@RapSheet) March 17, 2020

En Tampa Bay, Tom Brady encontrará a uno de los mejores receptores de la Liga en Mike Evans y a otras opciones confiables como Chris Godwin y O.J Howard.

The #Bucs have stayed silent all day publicly, but internally they’ve been confident. Just the opposite for the #Chargers. With @JimTrotter_NFL breaking that LAC was out, the designation was clear. Brady expected to stay on the East Coast. — Ian Rapoport (@RapSheet) March 17, 2020

En 2019, los Bucaneros tuvieron un récord de 7-9 bajo la dirección del mariscal de campo Jamies Winston, quien lideró a la NFL en intercepciones con 30.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.