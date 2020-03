Tom Brady le dice adiós a los Patriotas. Tras 20 campañas con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady anunció su salida de la institución con la cual conquistó la NFL en el presente milenio.

Mediante sus redes sociales, el seis ganador del Súper Tazón dio a conocer su decisión. Brady agradeció a sus compañeros, directivos y en especial a Bill Belichick, entrenador con quien conquistó la gloria.

“A todos mis compañeros, entrenadores, ejecutivos, staff y el entrenador Belichick, RKK y la familia Kraft y toda la organización”, comienza el comunicado emitido por Brady.

“Quiero agradecerles por los últimos 20 años de mi vida y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora basada en grandes valores. Estoy agradecido por todo lo que me has enseñado que he aprendido de todos. Todos ustedes me han permitido maximizar mi potencial y eso es todo lo que un jugador puede esperar. Todo lo que hemos logrado me brinda una gran alegría y las lecciones que he aprendido continuarán conmigo para siempre. No podría ser el hombre que soy hoy sin las relaciones que me has permitido construir contigo. Me he beneficiado de todo lo que me has dado. Aprecié todas las oportunidades que tuve para formar parte de nuestro equipo y los amo a todos por eso”, señaló Brady en su comunicado.