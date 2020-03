Tom Brady es presentado con los Bucaneros de Tampa Bay. La llegada de Tom Brady a los Bucaneros de Tampa Bay ha sido la historia más grande esta temporada baja de la NFL. Sin embargo, a pesar de la magnitud del movimiento, el pasador no ha podido ser presentado en forma con su nuevo equipo y se tuvo que conformar con una conferencia telefónica, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, en donde habló sobre este nuevo capítulo en su vida.

El seis veces ganador del Super Bowl mencionó en su primera “comparecencia” ante los medios, como jugador de Tampa Bay, que tiene por delante un gran reto y que no importa lo que haya realizado en el pasado, sino lo que puede darle a su nueva franquicia

“En dónde he estado he aprendido muchas cosas. Mientras continuaba hacia adelante, decía el otro día, a nadie le importa lo que has hecho en el pasado. Espero que el conocimiento que tengo de jugar como mariscal de campo me ayude a adaptarme rápidamente. Hay muchas cosas en las que tengo que apurarme, obviamente aprender un terminología diferente. Es un reto único que no he enfrentado pero uno que ansío hacer”, declaró Brady.

Asimismo, el legendario mariscal de campo minimizó las diferencias que pueda encontrar en la ofensiva del entrenador en jefe de los Bucaneros, Bruce Arians, e indicó que su trabajo siempre será darle el ovoide al receptor que se encuentre “abierto” en el emparrillado.

“Todos tienen de alguna manera diferentes estilos y filosofías en como llaman las cosas. El futbol americano es para mí lanzar el ovoide al tipo que esté libre y si está abierto en lo profundo del campo es ahí donde lanzas…Hay jugadores muy talentosos en esta ofensiva que tienen habilidades únicas. Es mi responsabilidad…tengo un ovoide, debo ser capaz de entregarlo al tipo que puede hacer algo con él”, añadió Brady.

Por su parte, Bruce Arians mencionó que los Bucaneros inspeccionaron el mercado de mariscales de campo y al percatarse de que Tom Brady estaría disponible no dudaron en pujar para obtener sus servicios.

“Revisamos a todos los que estaba disponibles en la posición de mariscal, obviamente nunca soñamos con que Tom estuviera disponible. Pero si lo estaba, iba a ser nuestra opción número uno, principalmente porque puede hacer todo lo que queremos hacer en nuestra ofensiva”, aseguró Arians.

Tom Brady sacudió al mundo de la NFL, y a su historia, al anunciar la semana pasada que no regresaría a los Patriotas de Nueva Inglaterra y que buscaría continuar su camino en otra parte. Horas más tarde, el histórico jugador acordó firmar con Tampa Bay por dos años y 50 millones de dólares.

