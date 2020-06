Tom Brady entrena al hijo de Deion Sanders.

Shedeur Sanders absorbe todo el conocimiento del seis veces campeón del Super Bowl.

Tom Brady mostró algunas técnicas a Shadeur Sanders, hijo del exjugador Deion Sanders, en un entrenamiento en la Preparatoria Berkeley en Tampa, Florida, donde el quarterback de los Buccaneers había estado entrenando con sus compañeros de equipo.

El estelar quarterback Tom Brady lució por primera vez en público el casco de los Tampa Bay Buccaneers.

Sanders, quien será estudiante de último año en Trinity Christian School, en Cedar Hill, Texas, publicó imágenes del entrenamiento en las redes sociales.

“Aprender del GOAT y absorber todo el conocimiento”, escribió en Twitter.

anders se clasifica como el quarterback profesional número 12 en la clase 2021. ESPN lo ubica en el puesto 41 de la lista de los 300 mejores. Su lista de ofertas incluye Alabama, Arizona, Baylor, Florida, Georgia, Houston, LSU, Michigan, Oregón, Penn State, Carolina del Sur, Tennessee, UCF y UCLA, entre otras opciones de la División I.

Deion Sanders también publicó en su Instagram, “Hay cosas en la vida que ni un padre pueden enseñarle a su hijo, pero Dios siempre encuentra el modo si hay la voluntad. @tombrady agradezco, aprecio y amo al hombre, padre y atleta que eres. Estas cosas son de siguiente nivel. #Verdad Proverbios 22:6 #GOATTALK”.

Brady ha sido conocido por tomarse el tiempo de entrenar y pasar tiempo con los hijos de sus amigos y compañeros. Su ex compañero de Michigan, David Terrell, recordó a Brady trabajando con su entonces hijo de 8 años, David Terrell Jr., quien es ahora un receptor abierto junior en Howard.

Learning from the 🐐 soaking up all the knowledge💯 @TomBrady

📸: @Striving4_ALott pic.twitter.com/fpOfmhZmGx

— Shedeur Sanders (@ShedeurSanders) June 13, 2020