Tokio 2020 tendría su nueva fecha definida. Después de que fuera anunciada la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 poco se ha sabido sobre el futuro de esta justa. En medio de la pandemia de coronavirus que provocó el aplazamiento de esta justa nace un poco de certidumbre sobre la nueva fecha en la que se realizará la máxima justa mundial.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró tras la posposición de Tokio 2020 que el grupo de trabajo debería resolver cuándo se realizará este evento y todo parece indicar que los meses no variarían, lo único que cambiaría es el año.

De acuerdo a la empresa NHK, grupo audiovisual japonés, las Olimpiadas darían inicio el 23 de julio de 2021, así lo habrían comunicado los organizadores, sin embargo, se espera que el anuncio oficial lo realice el COI y el Comité de Tokio 2020 el próximo mes de mayo.

Asimismo, Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, habría solicitado que la cita olímpica se celebre previo al comienzo del incremento de las temperaturas en Japón, lo que podría refrendar los meses elegidos anteriormente.

Los Juegos Olímpicos estaban programados a disputarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto del año en curso, pero debido a la pandemia de COVID-19 el COI determinó posponer el certamen, ante el riesgo que conlleva realizar viajes en estos momentos, lo que podría incrementar el número de casos a nivel mundial.

Este domingo, Thomas Bach ratificó que todos los atletas que hayan conseguido su boleto a Tokio 2020 lo mantendrán; pese a que el evento ya no se celebrara en este año.

"It is clear that those athletes who have qualified for the Olympic Games Tokyo 2020 remain qualified. This is a consequence of the fact that these Olympic Games Tokyo 2020, in agreement with Japan, will remain the Games of the XXXII Olympiad.” – Thomas Bach, IOC President pic.twitter.com/bzxOFdPUY4

