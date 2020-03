Tokio 2020: Eugenio Chimal replantea la estrategia. El entrenador del triatleta veracruzano Crisanto Grajales Valencia y de la Selección Mexicana de Triatlón, Eugenio Chimal Domínguez, califica de acertada la decisión del Comité Olímpico Internacional de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a que primero está salvaguardar la salud de los deportistas y entrenadores ante el problema de COVID-19.

El Premio Estatal del Deporte como Mejor Entrenador 2019 en Veracruz, reconoció que esta decisión les permitirá replantear los programas de entrenamiento para poder llegar en las mejores condiciones para la justa olímpica ahora en el 2021.

“Creo que el cancelar un evento de esa magnitud es porque el mundo tiene problemas más fuertes que unos Juegos Olímpicos. Creo que se veía venir la decisión, no era fácil tomarla y nosotros estamos muy positivos, con ese tema de salud, del COVID19, es mucho más importante mantenernos sanos todos, y en general la población del mundo, seguramente tendrá un efecto en el Comité Organizador de Tokio pero me parece que es lo más seguro para 2021”, indicó.

Chimal Domínguez reveló que Crisanto Grajales Valencia ha tomado con madurez la cancelación de los Juegos Olímpicos de este año, “lo tomamos con toda tranquilidad; nos quedamos en forma en este momento para competir, no nada más nosotros sino todos los atletas estaban en forma física para conseguir su clasificación olímpica pero me parece que un tema sensible como este es más importante poner atención en esto que en todo lo demás”.

Y agregó “se abren áreas de oportunidad, yo creo que el próximo año los atletas regresarán mucho más fuertes, tenemos que prepararnos todavía mejor para afrontar la justa 2021.

Tokio 2020: Eugenio Chimal replantea la estrategia

El entrenador veracruzano informó que Crisanto Grajales continúa entrenando en casa, “está muy relajado, muy motivado, sigue entrenando; ahorita no es momento de apretarle al cuerpo, estamos recuperándonos, estamos con la mentalidad positiva de que esto pronto termine”.

Reveló que modificará el programa de trabajo, “ya empezamos planeando el entrenamiento con estas dos semanas de aquí hasta mayo en que no sabremos si se activa o no la temporada internacional, cómo va a terminar siendo, a lo mejor sufre cambios a lo mejor no”.

Mencionó “en tema de entrenamientos tendremos dos o cuatro semanas de entrenamiento relajado como si estuviéramos terminando o empezando una temporada. Además, a los atletas con tantos años de trabajo, con tanta experiencia, el descanso siempre les ayuda. Estamos muy relajados con el tema y motivados y pensando en el 2021 y en lo que se pueda hacer en el 2020”

