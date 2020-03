Tokio 2020: Así reaccionó México al cambio de fecha. Debido al COVID-19, los organizadores de Tokio 2020 tuvieron que aplazar un año la justa olímpica. La decisión fue apoyada por las autoridades mexicanas quienes ven con buenos ojos la medida.

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, ve con buenos ojos la decisión de aplazar Tokio 2020.

“Es que veo muy complicada la realización como está planeada; además, hay que proteger la salud de nuestros deportistas”, señaló Padilla en declaraciones recogidas por el diario ‘ESTO’.

“Lo que no está en la agenda, es la cancelación. No está porque no resolvería nada ni beneficiaría a nadie”, abundó.