Todo un éxito el Medio Maratón Nocturno.

Alejandra Rodríguez y Carlos Gamboa son los ganadores.

Más de mil 500 participantes tuvo el evento en: patines, 8K, 14K y 21 K.

La fondista poblana Alejandra Rodríguez Machorro y el corredor veracruzano Carlos David Gamboa se proclamaron ganadores absolutos este sábado de la séptima edición del Medio Maratón Nocturno.

La fondista poblana Alejandra Rodríguez Machorro.

Rodríguez Machorro registró un tiempo de 1 hora 25 minutos 04 segundos; en tanto en la rama varonil, Gamboa Ramírez detuvo el reloj en 1 hora 15 minutos 24 segundos.

Exitosa resultó la séptima edición del Medio Maratón Nocturno, realizada en el boulevard Manuel Ávila Camacho entre los municipios de Veracruz y Boca del Río; respectivamente.

En la distancia de 21K, en la rama femenil se instaló Sandra García Mateo y en el tercer peldaño se ubicó Angelica Torres Zuñiga.

Por su parte, en la rama varonil, acompañaron a Gamboa Ramírez; en la segunda posición Javier Reyes Acolt y en el tercer puesto, Jonathan Esteve Lanao.

Gran expectativa despierta el interés de cientos de corredores tanto locales, estatales, regionales y nacionales para participar en este magno evento deportivo, tradicional entre los amantes de las carreras pedestres.

“Soy del puerto de Veracruz, me gustó mucho el evento, estuvo muy bien organizado, salió la estrategía como la había pensado, di lo mejor de mi; impuse ritmo, hice unos cambios de ritmo y mantuve mi carrera para poder tomar ventaja y así fue como gané esta carrera.

A pesar de la humedad, me gustó el tiempo que hice, me mantuve al margen de mis tiempos, no subí tanto y tampoco estuve tan bajo. Pertenezco al club MM21, nos entrena Martín Nuñez”, dijo el monarca Carlos David Gamboa Ramírez.

“Cumplimos exitosamente con esta séptima edición del Medio Maratón Nocturno con más de mil 500 participantes; los corredores están contentos, tuvieron estaciones de hidratación y servicios adecuados para disfrutar la carrera.

El factor climatológico nos favoreció para el desarrollo del evento, se pudo hacer y muy bien realizado para satisfacción de los patinadores, los corredores, sus familiares y amigos que atestiguan la calidad que brindamos en la organización deportiva”,señaló el director general de Ultra LATAM, Francisco Reséndiz Guevara.

Estos fueron los ganadores en las diversas categorías del Medio Maratón Nocturno 2022:

Patines 8K

Uriel Hernández de la O (femenil) y Hernán Brizuela Casimir (varonil).

Carrera 8K

Ana Laura Ortega Minero (femenil) y Emmanuel Aguilar Fernández (varonil).

Carrera 14 K

Samariam Mora Cruz (femenil) y Pablo Joshua Reyes Velásquez (varonil).

