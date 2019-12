Todo listo para la Copa Navidad de la Liga Municipal. Con la junta de delegados y representantes de los equipos, iniciaron las actividades, que cerrará formalmente el año con este torneo.

La reunión fue encabezada por la directiva de la LMF que preside Manuel Canela Santos, Carlos Cámbara y Jaime Martínez, quienes efectuaron el sorteo en las cinco categorías convocadas.

Destacar que este torneo se jugará íntegramente en las instalaciones de la unidad deportiva Reino Mágico.

La primera jornada traerá los partidos de la primera fase que ha quedado de la siguiente manera.

Reino Mágico 20 de diciembre

09:00 Esc. Tiburones Rojos Vs Real Junior – Infantil A-

11:00 Real Junior Vs Rayados CRS -Juvenil B-

12:30 Esc. Tiburones Rojos Vs Arsenal FC -Juvenil A-

15:00 Tiburones Rojos Vista Mar Vs Escualos Kids -Infantil BB-

15:00 Esc. Tiburones Rojos Vs Real Junior -Infantil BB-

16:00 Esc. Tiburones Rojos Vs Arsenal FC -Infantil B-

16:00 Atlas FC Vs Escualos Kids -Infantil B-

17:00 Atlas FC Vs Tiburones Visita Mar -Infantil A-

18:10 Barcelona SJ Vs Tiburones Visita Mar -Juvenil A-

19:20 Cuervos Vs Tiburones Visita Mar -Juvenil B-.

